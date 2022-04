Calcio. Sampdoria in caduta libera, la Salernitana sbanca Marassi (1-2) e resta ancora in vita

Doveva essere l'occasione ideale per blindare la salvezza, ma il sabato pre pasquale della Sampdoria si chiude con un pesantissimo ko interno contro la Salernitana ultima in classifica e gli assordanti fischi del “Ferraris”.

Una prestazione da dimenticare, dove emergono ancora una volta i soliti limiti tecnici e caratteriali che stanno accompagnando da diverse settimane il cammino dei blucerchiati. La dimostrazione più chiara sta nei primi sei (terribili) minuti di gara, quando i granata, in salute dopo la buona prova dell'Olimpico contro la Roma, timbrano per ben due volte, prima con l'incornata di Fazio su angolo di Mazzocchi e due giri di lancetta più tardi con l'azione in solitaria di Ederson, inspiegabilmente lasciato libero di entrare in area senza alcun tipo di opposizione.

La reazione doriana c'è, ma è soprattutto di nervi. Manca qualità, mancano idee e il 4-3-1-2 di Giampaolo non aiuta. Candreva è costretto ad allagarsi per giocare qualche pallone interessante, ma anche l'ex Inter non riesce ad incidere. Il guizzo di Caputo alla mezz'ora riaccende il “Ferraris”, che non risparmia comunque fischi alla squadra al rientro negli spogliatoi.

I campani, a differenza di quanto successo nelle precedenti uscite, gestiscono la ripresa con grande personalità (oro colato l'ingresso di un eterno Ribery), lasciando poco spazio a una Samp che non riesce a mai a tirare in porta, nonostante gli ingressi di Sabiri (al posto di Quagliarella, ancora insufficiente la sua prova), Ekdal e Damsgaard, nuovamente in campo nel finale quasi sette mesi di stop.





Matura così la sesta sconfitta nelle ultime uscite per i blucerchiati, che conservano sì un margine discreto sulla zona retrocessione, rimettendo però in vita una Salernitana con ancora due gare da recuperare.