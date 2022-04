Il Milan ritrova cinismo, al Genoa non bastano compattezza e intensità: Leao e Messias fanno 2-0

Chiedere alla penultima in classifica di portare a casa punti dal fortino di una capolista assetata di vittoria dopo due partite a bocca asciutta e con l'inseguitrice diretta appena uscita da una vittoria era forse eccessivo.

Trovarsi ad aver segnato 3 gol in 10 uscite, molte delle quali con avversari abbordabili e scontri diretti nella bassa classifica, quando era chiaro che per salvarsi sarebbe servito necessariamente vincere il più partite possibile è quantomeno preoccupante.

Eppure il Genoa in partita contro il Milan c'è rimasto fino al minuto 87, quando Messias al secondo tentativo dopo una grande risposta di Sirigu mette il punto esclamativo a una prova non tra le più brillanti ma decisamente concreta dei rossoneri con un 2-0 che punisce ancora una volta eccessivamente un Grifone con un ormai atavico problema: quello della pericolosità e della consistenza in attacco.