Da Savonanews gli Auguri di Buona Pasqua a tutti i lettori

Per molti la Pasqua, non è altro che un'occasione per riunirsi in famiglia attorno ad un tavolo e mangiare insieme i piatti tipici della tradizione, come l'agnello, le uova di cioccolato e la colomba. Oppure approfittare del ponte pasquale per andare al mare o sulla neve con la famiglia. Naturalmente nessuna di queste cose è sbagliata, ma molti cristiani sono chiamati ad avere un'esperienza molto più profonda ed impegnativa a livello personale di questa festa. Per loro Gesù è risorto dai morti e regna come Signore della vita eterna ed ha promesso di condividere questo dono con tutti coloro che avranno una fede viva in Lui.

Ma cerchiamo di conoscere insieme anche le origini e le curiosità che accompagnano questo evento.

Il termine Pasqua deriva dall'ebraico Pesah e dalla parola pascha, che significa "passaggio". La "Pasqua" ha due significati, che convivono tutt’oggi, a seconda che si stia parlando della tradizione ebraica o di quella cristiana. Nei primissimi tempi del cristianesimo la Resurrezione di Cristo era ricordata ogni sette giorni, la domenica. Però successivamente, la Chiesa cristiana iniziò a celebrare questo evento solo una volta all'anno. Questa decisione mise in disaccordo diverse correnti religiose che si scontrarono nello stabilire il momento della celebrazione. Nel mondo cristiano, nacquero così delle gravi controversie, che si risolsero soltanto con il concilio di Nicea (325), in cui si decise, che l'evento dovesse essere celebrato da tutta la cristianità nello stesso giorno. Questo compito, fu affidato alla Chiesa di Alessandria, ma successivamente, nel 525, la Pasqua venne fissata fra il 22 marzo e il 25 aprile. Oggi invece, la data si calcola scientificamente, basandosi sull'equinozio di primavera e la luna piena.

Qual'è il significato della colomba?

E' consuetudine durante queste feste regalare la colomba, un dolce la cui forma ricorda quella di una colomba con ali distese. La colomba richiama quell'episodio del diluvio universale descritto nella Genesi, allorché fece ritornò sull'Arca e da Noè, tenendo nel becco un ramoscello di ulivo, come messaggio di pace. La colomba diventò così il simbolo della pace.

Cosa rappresentano invece le uova di Pasqua?

La tradizione dell’uovo pasquale risale al 1176, quando il capo dell'Abbazia di St. Germain-des-Près donò a re Luigi VII, appena rientrato a Parigi dalla II crociata, prodotti delle sue terre, incluse le uova. L'uso di regalare le uova è collegato al fatto che la Pasqua rappresenta la primavera, dunque anche la fecondità ed il rifiorire della natura. L'uovo è il simbolo della vita che si rinnova.

Cosa rappresenta il coniglietto pasquale?

Oltre alle uova, fa bella mostra di sè, nelle vetrine dei negozi, anche un simpatico coniglietto che porta delle uova. La sua presenza, richiama la lepre che sin dai primi tempi del cristianesimo simboleggiava il Cristo. Inoltre, la lepre, venne indicata da sant'Ambrogio come simbolo della risurrezione. Ma perché le campane delle chiese durante il periodo pasquale sono mute? Dal Venerdì santo fino alla domenica di Pasqua, le campane delle chiese in Italia, non suonano, in segno di dolore per la crocefissione di Cristo.

Cosa si intende per "Pasquetta"?

Il termine Pasquetta indica, il primo lunedì dopo la domenica di Pasqua, chiamato anche "Lunedì dell'Angelo". In questo giorno si vuole ricordare l'apparizione di Gesù risorto ai due discepoli in cammino verso il villaggio di Emmaus, a pochi chilometri da Gerusalemme.

Auguriamo una serena Pasqua a tutti Voi, ricordatevi di regalare un sorriso alle persone che amate.

Buona Pasqua a tutti!