Il dentista dei bambini, va bene anche per i grandi?

Cari Lettori, qualche genitore, quando mi porta i bambini per la prima visita, si stupisce che io curi anche i “grandi”.

In realtà i pedodontisti “puri” (cioè i dentisti che curano soltanto i bambini) sono davvero pochi; il più delle volte gli studi che, come il mio, curano i bambini fin dalla nascita del primo dentino, dedicano alcune giornate esclusive ai piccoli pazienti, ma curano anche gli adulti. Secondo voi è un vantaggio oppure no?

Proviamo a capirlo insieme:

· per essere un buon pedodontista una delle abilità più importanti è saper entrare in empatia col piccolo paziente, cioè avere un corretto approccio psicologico per ottenere la sua fiducia e, di conseguenza, la sua collaborazione.

· Per curare un paziente adulto, soprattutto se vive con ansia la seduta dal dentista, secondo voi quale abilità risulta utile? Esatto, proprio la stessa!

· Secondo voi quante persone hanno un’ansia, anche piccola, quando vanno dal dentista? Quasi tutti (me compreso…), anche i più insospettabili! Pensate che, una volta, ho curato un pugile di livello nazionale che, quando si sedeva sulla poltrona, tremava come una foglia…

Davanti a questo tipo di timore, riuscire a mediare gli stratagemmi psicologici (e gli strumenti tecnologici quali la sedazione cosciente col protossido di azoto…) che si utilizzano coi bambini per conquistare la fiducia degli adulti più ansiosi è sicuramente una carta importante da giocarsi e io ho potuto verificarlo personalmente proprio da quando, facendo parte del gruppo www.ildentistadeibambini.it , ho avuto l’opportunità di migliorare le mie capacità di curare anche i pazienti più piccoli.

Vi ricordo che, se avete dubbi o domande sugli argomenti che tratto per voi, potete visitare il sito www.ildentistadeibambini.it o scrivermi a dottore@attiliovenerucci.it : risponderò privatamente e, se la domanda sarà di interesse generale, potrà essere il tema di un prossimo Salvadente

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova