Notte di fuoco a Dego, fiamme ancora attive, chiesto intervento dei mezzi aerei

AGGIORNAMENTO DELLE 20.00: Il fuoco è ancora attivo. I mezzi aerei hanno lasciato la zona ed è rimasta operativa sul posto una squadra di Vigili del fuoco di Cairo che sarà impegnata tutta la notte. Per domani è previsto, ma non vi è certezza, un potenziamento di forze da impegnare nelle operazioni di spegnimento, in vista delle previsioni meteo che confermano una situazione di tempo secco e ventoso.

AGGIORNAMENTO DELLE 12.30: L'incendio è tuttora attivo. Sul posto il canadair, l'elicottero regionale e due squadre di Vigili del fuoco provenienti da Savona e Cairo Montenotte-

AGGIORNAMENTO delle 9,30: Il canadair, partito da Portoferraio, è già operativo sul fronte di fuoco a Dego.

Ancora attivo l’incendio divampato a Dego ieri, 16 aprile, poco prima delle 16 in località Chiarlone, zona ai Porri.

L’attività di spegnimento ha tenuto impegnati tutta la notte le squadre di pompieri e volontari dell’antincendio boschivo e questa mattina è in corso la richiesta per l’elicottero regionale e il canadair, già intervenuti entrambi nella giornata di ieri. Al momento non vi è certezza sul loro intervento odierno in quanto tali mezzi aerei potrebbero essere impegnati su fronti di fuoco più rilevanti.

Purtroppo, a causa del vento, le fiamme si sono propagate in modo importante.

Attualmente impegnati nelle attività di spegnimento diverse squadre di Vigili del fuoco e il Dos di Savona.