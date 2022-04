Addio a Dante Matiz, memoria storica di una Loano che non c'è più

Loano piange un suo cittadino illustre che, seppur residente a Gorizia, mai aveva dimenticato le sue origini loanesi. Nelle scorse ore è scomparso Dante Matiz, narratore di una Loano che non c'è più. Avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 10 agosto.

"La città di Loano piange la scomparsa di un suo illustre concittadino che dalla lontana Gorizia ci ha raccontato per tanti anni la sua infanzia in una Loano ai più sconosciuta - ha fatto sapere attraverso Facebook Luca Lettieri, sindaco di Loano - Grazie al Lions Club Loano-Doria e a 'Quelli du carugiu de Loa' i suoi racconti di storia locale, letti anche sulle pagine loanesi di facebook, sono stati raccolti in un libro 'Sul filo dei ricordi' il cui ricavato della vendita è stato destinato alla nostra casa di riposo 'Ramella'. Ho sentito la moglie Olga alla quale ho espresso a nome di tutta la comunità loanese le più sentite condoglianze. Saremo sempre riconoscenti al nostro Dante Matiz".