Donna cade dagli scogli a Varazze: trasportata con l'elicottero al San Martino

Soccorritori mobilitati per una donna di 75 anni caduta dagli scogli a Varazze, lungo la passeggiata in direzione Cogoleto. L'allarme è stato lanciato nella serata di ieri e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria e l'automedica da Genova. La centrale operativa del 112 ha mobilitato anche l'elisoccorso, atterrato presso il Golf Club di Arenzano.

La 75enne, secondo quanto riferito, è stata trasportata per via aerea in codice giallo all'ospedale San Martino di Genova. Non è chiaro se la donna sia caduta in seguito a un malore o dopo essere inciampata.