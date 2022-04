Rientro dalle festività pasquali, in serata 15 i km di coda lungo la A10 tra Albenga e Feglino

In serata sono scesi a 15 i km di coda lungo la A10 nel tratto tra Albenga e Feglino in direzione Savona. È il seguito di un pomeriggio da incubo per i tanti turisti giunti nel ponente ligure per le festività pasquali. Intorno alle 16 infatti si è infatti verificato un incidente al km 53+200, tra Feglino e Spotorno, che ha coinvolto due auto e una moto.

Immediato l'intervento sul posto da parte dei militi dell'emergenza sanitaria con due persone sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Inevitabili le pesantissime ripercussioni sulla viabilità, con l'autostrada chiusa al traffico tra Finale e Spotorno e circa 30 km di coda. Conseguenze importanti anche sulla via Aurelia dove si è formata una lunga coda da Borghetto Santo Spirito a Finale Ligure, in direzione Savona.

Intorno alle 19.00 la riapertura della A10 con la circolazione che lentamente sta ritornando alla normalità, così come sulla via Aurelia da ponente in direzione levante.