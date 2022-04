Spotorno, in 55 inaugurano ufficialmente la stagione balneare col "Cimento di Primavera"

Erano in 55, tutti pronti con una puntualità svizzera, i temerari che hanno dato quest'oggi il via dal molo Sant'Antonio di Spotorno alla stagione della balneazione con il tradizionale "Cimento di Primavera" che, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia e diversi appuntamenti simili cancellati nei mesi scorsi, è tornato a inaugurare i costumi da bagno.

Nello specchio acqueo davanti alla sede della Lega Navale spotornese, organizzatrice dell'evento, i più giovani sono stati Daniele D'Errico (5 anni e mezzo) e Cecilia Mandissero (7anni e mezzo), mentre i più anziani sono stati Andrea Penna (79 anni) e Rosanna Iberti (83 anni). Ai primi è toccato un uovo di Pasqua, mentre per i secondi una tradizionale colomba.

Nonostante il sole e il cielo terso, clima ideale in questo lunedì di Pasquetta non solo per il ritorno al classico "merendino" sui prati o per gustarsi un buon pranzo in riva al mare, qualche brivido nell'approccio la temperatura dell'acqua lo ha regalato. Finita la "ciumba" così un bel piatto di minestrone alla ligure con tanto di pesto ha scaldato i temerari.