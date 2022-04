Loano, al via i lavori di messa in sicurezza del ponte dei Meceti: sarà chiuso per 75 giorni

"La Polizia Locale di Loano avvisa che per lavori di allargamento il ponte dei Meceti sarà chiuso dal 19 aprile per 75 giorni. Prestare attenzione alla segnaletica per la viabilità alternativa soprattutto per gli autocarri". A darne notizia è la pagina Facebook "Polizia Locale Riviera di Ponente", punto di riferimento social delle polizie locali di Loano e Finale Ligure.

Per permettere la realizzazione dei lavori sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra via Trexende, strada Volontari della Protezione Civile e rotatoria Orsolani - Bulasce - Meceti. Sarà sospesa la limitazione al transito ai mezzi aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate per la direttrice monte-mare di via Bulasce. Per raggiungere la frazione di Verzi bisognerà dunque percorrere via Bulasce, che costeggia la zona Borgo, e successivamente via Orsolani.

"Martedì 19 aprile inizieranno i lavori del primo lotto di allargamento ponte zona Meceti - ha fatto sapere via Facebook l'assessore Vittorio Burastero - il disagio a fine lavori sarà compensato dal miglioramento della viabilità. Grazie per la comprensione".

Anche la circolazione dei bus Tpl sulla linea 82 tra il capoluogo del comune e la frazione di Verzi subirà variazioni in questo lasso di tempo: in direzione della frazione giunti in località Meceti gli autobus effettueranno inversione dalla rotonda posta prima del ponte, quindi proseguiranno in direzione Loano, piazza Vallerga, S.S. 1 Aurelia, viale della Rimembranza, via Bulasce fino all’intersezione con via Meceti e quindi regolare percorso; in direzione mare invece i mezzi transiteranno in località Meceti alle ore 7.50, 10.40, 15.10 e 18.45, fino all’intersezione con via Bulasce, via Bulasce, via Azzurri d’Italia, via Giacomo Matteotti e piazza Vallerga.