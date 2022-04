Meteo, questa settimana arrivano le piogge

All’orizzonte compaiono le prime perturbazioni primaverili che dovrebbero migliorare un po’ la situazione dal punto di vista idrico.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi martedì 19 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al mattino, aumento della nuvolosità dal pomeriggio, in particolare su cuneese (con possibili piovaschi in serata sulle zone alpine) e Liguria. Temperature massime fino 20/22 °C su pianure, più contenute sulle coste liguri che risaliranno fino 14/16 °C. Venti in generale deboli di direzione meridionale, con locali rinforzi su Langhe e alessandrino.

Mercoledì 20 aprile

Cielo per lo più nuvoloso o molto nuvoloso specie su Liguria e basso Piemonte, con deboli piogge brevi e sparse durante il giorno, in aumento di intensità e più diffuse in serata sempre su queste zone. Temperature minime tra 6/9 °C, 12/14 °C su coste. Massime in calo soprattutto a ovest dove non si supereranno i 10/11 °C, fino a 16/18 nelle pianure orientali. Venti generalmente deboli da nord o nordest, moderati su Liguria.

Giovedì 21 aprile

Maltempo diffuso con piogge e rovesci soprattutto su Liguria e basso Piemonte a partire dalla notte, con minore intensità e accumuli inferiori sulla parte settentrionale e valle d’Aosta. Nevicate che sulle Alpi liguri e Marittime potranno scendere fino 1000 m in caso di intensità di precipitazioni particolarmente elevate. Temperature ancora in calo sia nelle minime che nelle massime. Venti molto forti da nord su Liguria centro- occidentale

Tendenza weekend

Venerdì ancora piogge alla notte e primo mattino, poi miglioramento ma temporaneo, in quanto si potrebbe attivare una nuova perturbazione per sabato. Domenica e lunedì potrebbero essere giornate più gradevoli, con temperature in rialzo.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/629-Stagionali_maggio_2022.html.