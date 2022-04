"Sono in via di conclusione i lavori in via Madonna della Neve a Bardino Nuovo per la nuova canalizzazione delle acque piovane". A darne notizia è Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo.

"Tale intervento, richiesto da tempo dagli abitanti della zona, progettato dall’Ufficio Tecnico Comunale e seguito dal vicesindaco Luciano Cesio, consentirà di mitigare il dilavamento del manto stradale e il conseguente spargimento incontrollato delle acque" ha concluso il primo cittadino.