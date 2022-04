Alberghiero "Migliorini" di Finale in lutto: scomparso a 28 anni il prof Corrado Vinci

Lutto per l'istituto alberghiero "Migliorini" di Finale Ligure che piange, all'età di soli 28 anni, la scomparsa di un suo ex docente, Corrado Vinci.

Siciliano di origine, di Noto per la precisione, per diversi anni aveva legato il suo lavoro di docente ad alcuni istituti professionali della riviera, dove prima di Pasqua aveva terminato una supplenza proprio a Finale Ligure.

Una notizia che ha lasciato sgomenti colleghi e alunni, i quali di lui conservano un ricordo speciale. Coi suoi modi di fare aveva infatti conquistato la stima e l'apprezzamento di diversi di loro, come Roberto Colombo, insegnante di Cucina: "Questa cosa non si riesce proprio ad accettare. In questi casi dico sempre che invidio (tanto) chi ha fede e può consolarsi almeno un po’ pensando che tutto ciò possa essere un disegno di qualcosa o qualcuno di superiore a tutti noi. Ma è difficile lo stesso".

"Ricordo che una delle ultime volte che ci siamo visti, in cucina, ti ho detto di essere nato il tuo stesso giorno, il 2 agosto, e quando ti ho chiesto l’anno ho realizzato di avere esattamente il doppio dei tuoi anni - scrive ancora Colombo - Ieri, alla notizia, ho pensato ai miei 28 anni e a quante cose mi sono successe dopo. Belle e brutte; tre figli, la perdita di persone care, soprattutto papà e mamma, l’incontro di una persona speciale che ora fa parte della mia vita. E allora penso a te, a tutto ciò che non avrai, penso soprattutto a tua mamma e tuo papà, a chi ti voleva bene".

"Ogni tanto parlavamo della tua amata terra, della tua Noto barocca dove sono stato, di quella piazza alberata con i venditori di mandorle, del bar in corso Vittorio Emanuele e la granita con la brioche... Ti si illuminavano gli occhi. Si vedeva quanto ti mancava tutto questo - prosegue - Mi spiace non averti detto che ammiravo il tuo modo di fare con i ragazzi, anche quando ti dicevo di toglierti da quel lavandino e di lasciare fare a loro, ma mi sorridevi e continuavi, perché eri così, si capiva che eri del mestiere e che il lavoro fuori dalla scuola non ti spaventava perché faceva parte della tua vita. Se solo imparassimo a dirci le cose belle davanti e non quelle brutte e stupide dietro… E poi davvero parlare male di te era impossibile… Così come da queste cose impensabili dovremmo imparare a godere di quelle belle, quelle che tu non avrai più, anche le più scontate a cui non facciamo caso, un fiore, un sorriso, un respiro, un raggio di sole, un soffio di vento, un tramonto, una parola dolce, un bacio…".

"Addio Corrado, so che non ci vedremo più perché penso, purtroppo, che non ci sia più nulla dopo la vita e se dovessi sbagliarmi tanto meglio; vorrà dire che ti abbraccerò e ti dirò che ti consideravo una gran bella persona davvero. Riposa in pace" conclude il professor Colombo.

I funerali si terranno nella sua amata città natale di Noto domani, 20 aprile, alle 15.30.