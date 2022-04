Albisola, auto ribaltata sulla A10: soccorsi mobilitati, traffico in tilt (FOTO)

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolta un'auto, lungo l'autostrada A10 all'altezza di Albisola in direzione Savona.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 17.15. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato il mezzo a capovolgersi su se stesso.

Immediato l'intervento sul posto da parte dei militi dell'emergenza sanitaria e dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni, non sembrerebbero esserci feriti gravi: per una persona è stato disposto il trasferimento in codice giallo all'ospedale San Paolo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: segnalati al momento 2 km di coda tra Albisola e il Bivio A10/Inizio Complanare Savona.