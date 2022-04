Finale, avvelenato il grande pino di San Bernardino: fori e punture di nafta e diserbante (FOTO)

C'è qualcosa di diverso nel benvenuto che si riceve arrivati in cima alla collina di San Bernardino, a Finale. Le ombrose fronde del grande pino marittimo che sorge tra via Giovanni da Verrazzano e via Marco Polo, a pochi metri dall'ex discoteca "Sporting Club", non hanno più, da qualche giorno, il classico colore verde brillante che contraddistingueva i suoi aghi.

Avvicinandosi si notano diverse sfumature di arancione e marroncino, chiaro sintomo di uno stato di salute non ottimale della pianta; scrutando con attenzione il tronco si possono vedere ampi e profondi fori, praticati presumibilmente con qualche attrezzatura simile a un trapano, all'interno dei quali si percepisce la presenza di sostanze quali nafta e diserbante.

L'imponente albero, le cui radici danneggiano l'asfalto in più direzioni, era stato nei mesi scorsi oggetto dell'attenzione dell'Amministrazione comunale che aveva cercato una soluzione per risolvere il problema e garantire maggior sicurezza alla strada. Ma evidentemente, in attesa di un intervento consono, rispettoso del pino ed efficace anche per la circolazione, qualcuno ha deciso di farsi giustizia da sé.

"La pianta non pare stare benissimo, faremo delle valutazioni su come potersi comportare. Spiace perché da mesi stiamo lavorando per trovare una soluzione ed eliminare il problema di queste radici che sono decisamente estese in ogni direzione, qualcuno ha deciso di agire però con un'azione decisamente condannabile" commenta il vicesindaco con delega al Verde Pubblico, Andrea Guzzi.

"Qualche mese fa avevamo dato un incarico a un tecnico esterno per valutare come risolvere il problema di queste radici affioranti, partendo dal chiedere come salvare la pianta, riuscendo magari a ingrandire l'aiuola, crearvi una piccola rotonda intorno. Insomma, una soluzione che potesse permettere il matrimonio tra il discorso sicurezza stradale e quello della tutela di questa splendida alberatura" conclude Guzzi.