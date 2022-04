Uomo travolto da un treno a Voltri, riprende il traffico ferroviario: ritardi in tutto il ponente ligure

E' ripresa regolarmente un paio di minuti dopo le 22 la circolazione dei treni nel ponente regionale dopo il tragico investimento di una persona avvenuto intorno alle 18.40 nei pressi della stazione di Genova Voltri.

Per permettere i soccorsi e svolgere gli accertamenti del caso con l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, è stato sospeso, a partire da poco dopo l'incidente, il traffico nella tratta compresa tra la stazione del ponente genovese e Cogoleto.

I ritardi hanno riguardato i convogli regionali tra Genova Piazza Principe e Voltri e tra Cogoleto e Ventimiglia, mentre tra i due scali era stato attivato un servizio di bus navette sostitutive fino alle 21 circa, quando la tratta era stata riaperta con velocità ridotta.

Cambi di programma sono stati previsti anche per l'Intercity proveniente da Milano Centrale con partenza alle 17.05: i passeggeri sono stati fatti scendere a Principe da dove hanno potuto imbarcarsi sull'Intercity in partenza per il confine di Stato delle 21.37.