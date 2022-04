Varazze, iniziate le operazioni di rimozione della barca a vela incagliata (FOTO e VIDEO)

Hanno preso il via questa mattina le operazioni di rimozione della barca a vela che nel primo pomeriggio di ieri era rimasta incagliata in una secca nel mare di Varazze nei pressi del Molo del surf a ponente della foce del Teiro.

Il bulbo della deriva infatti era rimasto bloccato nelle rocce e in ausilio dei proprietari per disincastrarla era intervenuto un gommone e successivamente la Guardia Costiera con la motovedetta ma vani erano stati i tentativi di riportarla in asse.

La barca, che aveva subito la rottura dell'albero e lo scafo si era squarciato, era stata trasportata dalle onde a due passi dalla riva.

Intorno alle 12 sono intervenuti i sommozzatori e successivamente verrà rimossa da una chiatta tramite una gru.