Da Ceriale un trekking sulle cime del Monte Acuto: appuntamento per domenica 24 aprile dalle 8.30

Domenica 24 aprile dalle ore 8:30 Marian Mocanu, guida ambientale escursionistica associata A.I.G.A.E. e A.G.A.E.L. e accompagnatore turistico associato A.L.A.I.T. condurrà un trekking sulle cime del Monte Acuto.

La camminata inizia a Ceriale: appena entrati in paese, non molti metri dopo la prima rotonda, imbocchiamo via Cadanzo sulla destra. In poco tempo giungiamo al parcheggio antistante il cimitero, dove lasciamo la nostra auto prima di immergerci nella tranquilla atmosfera rurale circostante. Proseguiamo quindi sulla via segnalata tra ulivi profumati e ruderi di campagna, mantenendo la direzione indicata dalla torre del Castello Borelli.