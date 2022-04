Savona, nella splendida cornice di Villa Cambiaso l'evento "Fidapa, l'arte e le donne"

Giovedì 28 aprile la splendida cornice di Villa Cambiaso ospiterà l’evento realizzato dalla sezione di Savona della Fidapa Bpw Italy "Fidapa, l'arte e le donne": presentazione del libro di Orietta Sammarruco “Il museo che non c’è” (Erga Edizioni) e inaugurazione della mostra delle opere realizzate da alcune socie artiste.

L’autrice, Orietta Sammarruco, presente all’evento, ci accompagnerà insieme a Valeria Maione, economista, e Tiziana Casaprietra, esperta di arte contemporanea, in un viaggio immaginario nel mondo dell’arte: da Caterina De’ Vigni (1413-1463) fino a Mary Cassat (1844-1926), ventotto biografie di donne artiste vissute tra il XV ed il XX secolo, accomunate “dai costanti ostacoli che la società al maschile ha posto alla loro piena affermazione”.

Nel libro l’autrice racconta la loro vita e la società con cui ciascuna di loro si è dovuta confrontare per realizzare le proprie opere, lottando contro pregiudizi, consuetudini sociali, spesso anche contro le stesse famiglie.

L’evento sarà l’occasione per riflettere non solo sulla condizione delle donne nel mondo dell’arte ieri e oggi, ma anche per parlare di arte, bellezza e libertà espressiva. L’evento si fregia del patrocino di Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Comune di Savona, Donne in QuotAzione, A.P.S. Creis, Fornace Alba Docilia. La Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Fidapa Bpw Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) e si articola in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 distretti.