Albenga, messa in sicurezza dello stadio 'Riva'. Tomatis (FdI): "L'amministrazione comunale perde il 'treno' dei finanziamenti regionali"

“La Regione distribuisce le somme del fondo strategico per la messa in sicurezza e a norma degli impianti sportivi, ma Albenga resta a bocca asciutta per colpa di un’amministrazione comunale evidentemente distratta”. Lo dice Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale.

“Ci sono comuni, grandi e piccoli di tutto il territorio regionale, che hanno percepito soldi per questa tipologia di interventi. Albenga, dopo aver verificato con gli uffici comunali preposti, ha letteralmente perso il treno: zero euro in cassa – sottolinea Tomatis - Che cosa è successo? Sia nel 2020 che nel 2021 l’amministrazione non ha predisposto un progetto definitivo per l’adeguamento sia sismico che impiantistico dello stadio Annibale Riva. La stima attualmente a disposizione dell'amministrazione risulta 300.000 euro, ma sviluppata solo a livello di studio di fattibilità pertanto carente dei requisiti minimi per candidarla su ogni forma di finanziamento pubblico compreso il fondo strategico che necessita di progetti immediatamente cantierabili".

"Quindi stabilito che quella è la cifra necessaria per sistemare l’impianto sportivo e il fondo strategico, in linea di massima finanzia fino ad un massimo dell’80 % della somma necessaria, si evince che Albenga ha perso circa 240.000 euro perchè il Comune non si è fatto trovare pronto per presentare la documentazione necessaria per partecipare a questo bando".

"La programmazione – ricorda Roberto Tomatis – sta alla base della politica ed è un dato di fatto che l’amministrazione comunale che si sta impegnando per la promozione di eventi e manifestazioni ha perso un’occasione importante per la messa in sicurezza dell’Annibale Riva, chiediamo più attenzione a questi tipi di interventi che fanno la differenza per lo sviluppo della città".