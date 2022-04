Disabili costretti a scendere dal treno, Medusei e Sanna: "Episodio gravissimo, mancanza di sensibilità e senso civico"

Questa mattina, subito dopo avere aperto la seduta, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha espresso una ferma condanna di quanto accaduto ieri sul treno regionale 3075 Genova-Milano.

"Esprimo a nome dell’Ufficio di presidenza e di tutta Assemblea legislativa una netta condanna, nonché sgomento - ha esordito - per il gravissimo episodio accaduto ieri in cui ben 27 persone con disabilità sono rimaste bloccate nella stazione di Genova-Principe in quanto i posti prenotati risultavano occupati, senza titolo, da altre persone che si rifiutavano di alzarsi, nonostante gli inviti del personale".

Il presidente ha proseguito: "Oltre a chiedere chiarezza su quanto avvenuto alle autorità preposte, questo gesto di inciviltà rende consapevoli tutti noi di quanto ci sia ancora da fare culturalmente per il mondo della disabilità".

Il vicepresidente Armando Sanna ha aggiunto, a margine della seduta: "Il rispetto per le persone con disabilità non si misura con le parole, ma con i fatti. Quanto accaduto ieri denota una mancanza di sensibilità, nonché di senso civico. Oggi più che mai abbiamo bisogno di lavorare sul rispetto nei confronti del nostro prossimo".