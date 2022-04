Disabili fatti scendere da treno, Foscolo (Lega): "Mancanza di rispetto e sensibilità"

"Episodi di questo genere non dovrebbero accadere in un Paese civile, trovo vergognosa e inaccettabile la totale mancanza di rispetto e sensibilità mostrata ieri alla stazione di Genova dai viaggiatori che hanno occupato una carrozza del treno per Milano prenotata da un gruppo di persone disabili". Così in una nota Sara Foscolo, deputata ligure della Lega, componente della commissione affari sociali della Camera, responsabile regionale del dipartimento disabilità della Lega.

"Un episodio ingiustificabile e da condannare, senza se e senza ma: mi auguro che i responsabili provino profonda vergogna per il loro gesto. L’impegno da parte di tutti deve essere affinché episodi di questo genere, lesivi dei diritti delle persone e anche dell’immagine della nostra Liguria, non accadano mai più".

"Serve più cultura del rispetto, verso il prossimo e in particolar modo verso i disabili e verso tutti i più deboli: bisogna iniziare trasmettendo questi valori fin dalle nuove generazioni, insegnandoli nelle scuole di ogni livello, investendo nella formazione e nell’educazione al rispetto. La vera inclusione nasce innanzitutto dall’educazione" conclude Foscolo.