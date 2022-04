Elezioni 2022, a Borghetto il dottor Pier Giorgio Giraldi lancia la sfida al sindaco uscente Canepa: "Il mio contributo per aiutare il paese a risollevarsi"

"Non mi candido per velleità personali, alla mia età non ho più nulla da dimostrare né a me né ai miei figli, ma soltanto per dare una mano a questo paese alla quale sono legato". Con queste parole il dottor Pier Giorgio Giraldi conferma la sua candidatura a sindaco di Borghetto Santo Spirito in vista della prossima tornata elettorale. Già primo cittadino di Arnasco dal 1999 al 2009, da un decennio è impegnato lavorativamente a Borghetto: prima alla farmacia comunale per tre anni, mentre da sette è titolare della parafarmacia cittadina.

"Ho ricevuto tanto da questo paese e penso sia giunto il momento che io restituisca qualcosa - ha aggiunto - Borghetto è abbastanza giù, ridotta maluccio per non dire male e buona parte della responsabilità è di questa amministrazione che a mio avviso ha fatto ben poco per non dire nulla. Vorrei dare il mio contributo per cercare di aiutare il paese a risollevarsi. Se i cittadini avranno voglia di darmi la loro fiducia, ce la metterò tutta per cercare di tirare su il paese. Se sarò scelto come sindaco ricoprirò il ruolo a tempo pieno dedicando anima e corpo, giorno e notte, 24 ore su 24. Sarò a disposizione in maniera molto determinata e facendomi in quattro per la cittadinanza".

Il candidato, al momento l'unico ad aver lanciato il guanto di sfida al sindaco uscente Giancarlo Canepa, ha anticipato qualche nome che sarà al suo fianco nella corsa al municipio borghettino: "Maria Grazia Oliva, in passato vicesindaco, e Alessio Reale, un ragazzo giovane e molto preparato che si sta laureando in giurisprudenza". Proprio su Reale, Giraldi ha espresso parole al miele: "Un 27enne sul quale punto molto e di questi tempi è raro trovare un giovane che vuole impegnarsi per la cosa pubblica - ha sottolineato - È consigliere del Borghetto 1968, società calcistica della città che merita un plauso: con i loro 160 ragazzi ai quali insegna calcio e che soprattutto toglie dalle strade, svolge una funzione essenziale che sta surrogando quello che non riescono a fare le istituzioni".

"Quest'ultima amministrazione ha distrutto tutte le attività e tutti i punti di aggregazione: penso ad esempio alla Pro Loco che è stata azzerata, al centro anziani non più agibile, al forum culturale che è stato sfrattato, al campo da bocce dove gli anziani non possono più ritrovarsi per passare del tempo serenamente insieme - ha evidenziato inoltre Giraldi - Sono parecchi i disastri dell'amministrazione uscente, soprattutto dal punto di vista del sociale, ed è per questo che valore doppio deve essere dato all'attività del Borghetto 1968 che nonostante le difficoltà è riuscita a tenere botta facendo aggregare i ragazzi nelle loro fila. Alessio Reale ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba che si dà da fare, sono onorato di averlo con noi".

"Altri componenti della nostra lista saranno la ex presidente della Pro Loco, Anna Ferrante, poi un altro giovane Pietro Sorrentino, titolare di un bar del paese, che ha dimostrato di avere molte idee che non riescono mai ad essere concretizzate un po' perché risulta difficile mettere d'accordo tutte le attività produttive e poi perché sbatte sempre contro il muro di gomma rappresentato dall'amministrazione comunale - ha concluso - La lista è praticamente pronta, dobbiamo solo limare alcuni dettagli e prossimamente la presenteremo. Abbiamo pronto anche un simbolo che farà discutere, al momento non posso aggiungere altro: sarà una sorpresa".