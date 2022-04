Euroflora 2022: Andora presente con un’aiuola dedicata al lancio del progetto di promozione dei sentieri

Anche nell’edizione 2022 Andora sarà presente a Euroflora, con un’aiuola di 80 metri quadrati allestita in una zona centrale dei parchi di Nervi e dedicata al lancio ufficiale di “Andora Bike Theatre: uno spettacolo!”, progetto di promozione dei sentieri finanziato dal comune di Andora e realizzato in collaborazione con l’Associazione Albergatori e con l’ausilio professionale dell’agenzia Dolomeet outdoor e Tourist Lab, specializzata nella pubblicizzazione delle bike destination e nella creazione di brand e offerte mirate.

L’allestimento riproporrà in miniatura, le caratteristiche dei 54 chilometri di percorsi a anello recentemente puliti, ritracciati, segnalati e arricchiti con mappe e zone attrezzate con tavoli e panchine: si tratta di quattro itinerari di difficoltà diversificata che offrono escursioni a piedi o in mtb semplici, mediamente impegnative o estreme per gli amanti del downhill. Nel corso dell’esposizione sarà distribuito materiale informativo e realizzati piccoli eventi.

“Ringraziamo per l’invito il comune di Genova che ci ha messo gratuitamente a disposizione lo spazio. – ha dichiarato il Sindaco Mauro Demichelis – Ad Euroflora 2022, sarà riprodotta in miniatura la macchia mediterranea tipica dei sentieri andoresi. Il visitatore potrà entrare nella nostra aiuola e fare un viaggio sensoriale nella Val Merula, fra profumi di piante di ulivo, cespugli di aromatiche, giardini e orti tipici e agrumi fino ad arrivare ai colori e alle piante del bosco fra cui un bel carrubo – spiega ancora Demichelis – Ci saranno anche molti fiori gialli per rappresentare il sole, sempre presente in Riviera 365 giorni l’anno, e il blu del mare che si può godere anche dalle alture andoresi. La C.O.A., Cooperativa Ortofrutticola Andorese, a cui il Comune ha affidato l’ideazione e la realizzazione dello spazio, ha posizionato anche una bella panchina circondata di fiori, come quelle che abbiamo messo lungo i nostri sentieri. Siamo certi che il pubblico la apprezzerà e la userà per i selfie”.