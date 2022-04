Albenga, nel weekend una "lenzuolata" pro ospedale

"Il movimento #senzaprontosoccorsosimuore - si legge nella nota - sta impegnandosi in tutte le sedi e in tutti i modi per avere nel comprensorio albenganese un pronto soccorso e un ospedale vero (come per anni è stato). Però c'è bisogno della partecipazione di tutti, c'è bisogno del sostegno della gente, della vicinanza dei cittadini e di tutto il comprensorio".

Per fare questo il movimento ha lanciato un appello per sabato 23 e domenica 24 aprile: "Chiediamo alla cittadinanza di esserci. In che modo? Esponete alle finestre, ai balconi, alle vetrine, dai terrazzi, sulle cancellate, all'esterno delle attività commerciali, delle scuole, dei circoli e degli asili un lenzuolo, un panno o un cartellone con la scritta 'Senza pronto soccorso si muore' o simile. Se non riuscite a prepararlo basterà un lenzuolo bianco per indicare l'adesione".

"Fatelo è importante. Il presidente Toti ci ha definito recentemente ignobili. Dimostriamogli civilmente la nobiltà d'animo che c'è dietro la protesta di un intero territorio. Coinvolgete i vostri familiari, gli amici, i parenti e i colleghi. Il futuro ve ne sarà grato" concludono dal movimento.