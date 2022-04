Albisola, ampliamento suolo pubblico confermato per i pubblici esercizi

L'amministrazione comunale di Albisola Superiore ha confermato anche per quest'anno, con una delibera di Giunta, l'ampliamento dell'area di suolo pubblico dei pubblici esercizi come negli ultimi due anni per favorire le attività economiche e la ripresa del lavoro del comparto turistico-commerciale in vista delle festività e dei ponti primaverili e della stagione estiva.

Nel 2021 la concessione era a titolo gratuito e ne avevamo usufruito una ventina di esercizi commerciali, invece quest'anno chi ne vorrà usufruire dovrà pagare la tariffa in base alla superficie allargata e alla tipologia di attività.

"La grande affluenza di turisti e visitatori che hanno scelto Albisola in questo weekend di Pasqua ha testimoniato la necessità e l'opportunità di agire in questa direzione. Stante il termine dello stato di emergenza cessa l'esenzione del pagamento del suolo pubblico" ha spiegato l'assessore al commercio Luca Ottonello.

"Le aree autorizzate gli scorsi anni restano autorizzate mentre si chiede a coloro i quali sono intenzionati a rinunciare all'ampliamento o interessati a una riduzione dell'area a prendere contatti con l'ufficio Suolo Pubblico della Polizia Municipale per le dovute comunicazioni" ha continuato Ottonello.

Inoltre i centri storici di Superiore (Via Della Rovere) e Capo (via Colombo - Via IV Novembre) durante la stagione estiva torneranno ad essere aree pedonali durante la fascia oraria diurna e nella fascia serale 18.30-01.