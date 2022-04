Borgio, donata al comune parte della strada che conduce a Verezzi. Il sindaco Dacquino: "Segnali generosi e importanti di attenzione al bene pubblico"

"Viviamo tempi complicati e sempre più ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Ci sono consapevolezza e voglia di fare, c'è voglia diffusa di dare una mano. Gli esempi sono tanti: la vitalità delle associazioni locali, la generosità di tanti cittadini per aiutare chi sta soffrendo in Ucraina, la storica e riservata azione dell'assistenza ai più fragili, un muro rivitalizzato e tanto altro ancora. Tanti fatti concreti" così il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino.

"Ad esempio è di pochi giorni fa, presentata in consiglio comunale, la donazione del mulino fenicio da parte dell'avvocato Luca Mapelli Finocchio - prosegue il primo cittadino - Un fatto molto significativo e importante per tutta la comunità. Ma c'è altro, un altro importante e significativo che va fatto conoscere. Perché? Vediamo di cosa si tratta: tutti conoscono le difficoltà di una strada stretta con ai lati spazi e arbusti incombenti, la necessità di fare continua manutenzione e di sistemare gli spazi laterali senza snaturarla. Bene, lungo via Nazario Sauro, la strada che unisce Borgio a Verezzi, potranno essere fatti interventi per la sicurezza e la migliore viabilità grazie ad alcune famiglie (Maria e Giuseppina Noberasco, Alessandro Bruno, Marco e Giacomo Barale, Maria Bianca Capellano) che hanno donato (come presentato in Consiglio Comunale del 22 marzo) al Comune, ai propri concittadini, alcuni spazi utili per fare questi interventi".