Cairo, restaurata la struttura del tennis in località Vesima (FOTO)

Rinnovata la struttura del tennis in località Vesima a Cairo Montenotte. Nella giornata di ieri alla presenza dell'amministrazione comunale si è tenuto il simbolico taglio del nastro.

Per il comune valbormidese si tratta di un importante investimento sullo sport, cofinanziato con l'Asd Vesima Tennis Club, gestore della struttura. La concessione è stata aggiornata recentemente.

I lavori hanno consentito di rimettere in sicurezza (e rinnovare) i locali dell'impianto sportivo. Rimessa in funzione l'attività, a breve il comune finanzierà un secondo intervento, ossia la nuova recinzione dei campi da tennis e la copertura del campo da calcio in sintetico.

Il progetto prevede anche una seconda copertura per i campi da tennis e la realizzazione di una struttura per il padel.