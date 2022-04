Dario Segato nuovo vicepresidente della Federazione Autotrasportatori Italiani della Liguria

La Fai, Federazione Autotrasportatori Italiani della Liguria, guidata da Davide Falteri, ha un nuovo vice presidente.

Si tratta di Dario Segato, nominato nell'ultima assemblea di aprile, amministratore delegato Ambrosiano Group, azienda che si occupa di gestione magazzini per conto terzi con sedi operative in numerose città italiane.

Segato, 59 anni, oltre a ricoprire il ruolo di AD in azienda, è responsabile dell’area finanziaria del Gruppo.

"Darò il mio contributo per creare sinergia tra le varie realtà della filiera, mettendo la mia esperienza al servizio della Fai - afferma Segato - E’ importante creare i presupposti di una costante collaborazione e sinergia operativa tra le aziende dei settori trasporti e logistica".

"In questi mesi abbiamo realizzato iniziative per lo sviluppo e a supporto del nostro settore, dai tamponi per gli autotrasportatori al tavolo di confronto per la programmazione dei cantieri sulle autostrade della Liguria, fino alla recente iniziativa che vede Fai al fianco di numerose associazioni per la raccolta umanitaria rivolta alla popolazione ucraina”, spiega il presidente regionale Davide Falteri, che ricorda la figura di Francesco Bisaschi, già vicepresidente Fai Liguria, scomparso improvvisamente alcuni giorni fa.

"È stata una perdita davvero grande per me, per la federazione e soprattutto per l’intero settore dell’autotrasporto, a cui Bisaschi aveva dedicato con grande passione e competenza la sua vita", conclude Falteri.