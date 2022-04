Pino avvelenato a San Bernardino, i Verdi finalesi: "Vengano individuati e puniti i colpevoli"

Ha suscitato un certo scalpore tra la popolazione l'attacco letale contro il bellissimo pino marittimo situato sull'altopiano di San Bernardino, a Finale Ligure.

Un'azione vandalica, un gesto eseguito con modalità "mai viste ai danni del patrimonio verde finalese", lo definisce Gabriello Castellazzi, portavoce dei Verdi finalesi, rimasto non indifferente a quanto accaduto alla pianta le cui radici affioranti sull'asfalto, secondo quanto riferito da diverse fonti, "avrebbero dato fastidio a qualcuno".

"Un sollevamento di alcuni centimetri del manto stradale si verifica quasi sempre in prossimità di questo genere di piante (e potrebbe diventare a volte pericolo per chi transita) ma al difetto viene normalmente posto rimedio con un rimodellamento del manto stradale (spesa di poche centinaia di Euro) come viene fatto ovunque: nelle vicinanze proprio a Pietra Ligure, dove un gran numero di pini marittimi vegeta rigoglioso da molti decenni ai bordi delle strade, il manto di asfalto viene ripristinato (con la sorveglianza di un agronomo), e reso percorribile" afferma Castellazzi.

In questo caso, invece, gli ignoti autori del gesto hanno praticato, alla base del tronco, molti fori del diametro di almeno cinque centimetri attraverso i quali nella pianta sono state immesse sostanze tossiche per la stessa, portandola a mostrare segni di grande sofferenza con buona parte dei rami il cui destino è già segnato.

"Questo è avvenuto certamente con il concorso di più persone. Data l'entità del vandalismo, che ha richiesto per essere attuato l'utilizzo di macchinari pesanti, è impossibile che nessuno della zona abbia visto o sentito nulla" tuona Castellazzi, aggiungendo poi come "il danno economico si aggirerebbe intorno ai 20mila euro e, se la pianta dovesse essere abbattuta, lo sfregio al paesaggio sarebbe enorme, non quantificabile economicamente".

A questo punto si attende un'azione decisa da parte dei Carabinieri Forestali e dell'Amministrazione Comunale per l'applicazione delle norme che regolano la gestione del verde privato e pubblico: "I danni biologici arrecati al patrimonio verde sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della L. 24/11/81 n.689 - aggiunge Castellazzi - quantificate in modo preciso secondo criteri elencati al titolo quinto del Regolamento Comunale (art. 14) per chi 'provoca ferite o versa sostanze tossiche che provochino il disseccamento parziale della pianta o la sua morte'".

"Lo sconforto e l'indignazione di tante persone per questo fatto si somma alle tante legittime proteste per il trattamento che viene riservato al patrimonio verde che, in tutta la provincia, va dal disboscamento scriteriato con utilizzo del legname per alimentare le centrali a biomasse, alle potature selvagge, causa di malattie che segnano poi la vita delle piante - continua il portavoce e membro di Europa Verde - Per questo è utile riaffermare la necessità del rispetto verso il patrimonio verde".

"Oltre alla giusta condanna degli atti vandalici, è utile ribadire come il verde urbano debba essere trattato con maggiore attenzione e cura per gli effetti benefici che ha sull'ambiente e sulla qualità della vita" conclude Castellazzi.