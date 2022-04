Lutto ad Alassio per la scomparsa, all'età di 87 anni, di Antonio Pelle. Dal 1958 era lo storico titolare, assieme al fratello Nino e al papà Giovanni Battista, dell'agenzia di pratiche auto "Lampo" in via Mazzini.

Lascia le figlie Giovanna e Alessandra, i nipoti Camilla, Francesca, Nicolò e Marta, la compagna Marisa, Giacomo, oltre ai parenti tutti. I funerali avranno luogo giovedì 21 aprile, alle ore 15.00, nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Ambrogio.