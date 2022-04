Dice di essere un addetto del comune per gestire la profilassi Covid: truffata un'anziana ad Albisola

Ha ricevuto visita da una persona che ha detto di essere un operatore comunale ma è stata truffata.

Ad esserne rimasta vittima è una donna di 72 anni di Albisola Superiore che nella giornata di oggi ha subito il raggiro da parte di un finto addetto del comune.

Lo stesso, vestito con un giacca e un cartellino, aveva specificato di essere stato mandato perché nel condominio dell'anziana erano stati verificati tre casi di positività al Covid.

"E' entrato in casa, gentilissimo, cortese ed è sembrato molto professionale e aveva specificato che il comune lo aveva mandato per fare delle rilevazioni per aiutare le persone a gestire al meglio la profilassi - ha spiegato il figlio della truffata - alla fine ha invitato mia mamma a riporre i suoi ori, banconote e cose preziose che aveva in casa, metterli in un sacchettino, sigillarlo il meglio possibile e riporlo in frigo lasciandolo dentro almeno per 3-4 ore. In quel momento era ammaliata da questa persona e non si è reso conto purtroppo di quello che faceva".

Successivamente l'uomo se n'è andato senza nessun movimento sospetto ma purtroppo quel sacchetto dopo aver controllato nel frigo non c'era più.

Dopo una chiamata in comune che ha smentito di aver mandato un operaio, la donna ha chiamato la polizia e ha sporto denuncia.

"Mia mamma difficilmente si fa fregare da chi si presenta alla porta, ma probabilmente questa persona è stata molto abile. Fortunatamente è che in quel sacchetto ha infilato 50 euro e qualche collana di poco valore, il danno più grande è che ci è rimasta male per questo fatto, mortificata. C'è stata una violenza psicologica, si è sentita una marionetta in mano a questa persona" continua il figlio.