Cairo, il 25 aprile "torna in presenza": il programma delle celebrazioni

Dopo le ultime due edizioni, svoltesi all’insegna dell’emergenza Covid, per lo più a distanza con l’ausilio di video pre-registrati, quest’anno l’anniversario (numero 77) della Liberazione sarà nuovamente celebrato in presenza, con l’appuntamento principale in piazza della Vittoria e altri eventi collegati presso i monumenti e nelle frazioni.

Si comincerà giovedì 21 aprile con la cerimonia presso il cippo di via Medaglie d’Oro, alla quale interverrà il Gruppo alpino di Monticello d’Alba, insieme agli studenti dell’Istituto Secondario Superiore “Federico Patetta”.

Si proseguirà nel tardo pomeriggio a Rocchetta Cairo con la messa al cimitero e l’onore ai caduti presso il monumento di via Colletto. Il giorno successivo, venerdì 22 aprile alle ore 10:30, le celebrazioni si sposteranno a Bragno, con la commemorazione dei lavoratori deceduti durante la Resistenza, alla presenza degli alunni della Scuola Primaria della frazione.

Infine, lunedì 25 aprile, a partire dalle ore 10:00, sarà il monumento ai caduti, nella rinnovata piazza della Vittoria, ad ospitare la solenne celebrazione della Liberazione.

Nel limitrofo Anfiteatro del Palazzo di Città, terranno il loro discorso commemorativo il sindaco Paolo Lambertini e il Presidente dell’Anpi Leda Bertone, con i canti degli alunni dell’Istituto Patetta e l’esibizione della Banda Comunale “G.Puccini”. Presso il foyer del Palazzo di Città dal 21 al 25 aprile sarà possibile visitare la mostra “Valbormida Resistente” a cura dell’Istituto Patetta.