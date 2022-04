Carcare, tornano i corsi Univalbormida: una "mini" edizione di due mesi a partire da maggio

Ritornano i corsi Univalbormida a Carcare, con una “mini” edizione di due mesi a partire dai primi di maggio.

“In questi anni difficili l’impossibilità di dare corso alle attività dell’Univalbormida ha ovviamente causato la riduzione delle attività della biblioteca, venendo meno allo scopo principale dei corsi che rimane principalmente quello dell’aggregazione e della socializzazione interpersonale” spiega l’assessore alla Cultura Giorgia Ugdonne.

“Abbiamo quindi pensato a questa edizione ridotta, una “Mini-Univalbormida” della durata di un paio di mesi, per riprendere ad incontrarci con la necessaria gradualità e tutte le accortezze ancora indispensabili per la sicurezza di tutti. Sono quindi lieta di porgere i miei più sinceri ringraziamenti ai docenti che, come sempre in maniera volontaria, si sono resi disponibili per l’attivazione di questi corsi, senza dimenticare il personale della Biblioteca per la preziosa collaborazione” conclude l'assessore.

Quota di iscrizione Euro 10,00. Per info e prenotazioni contattare la biblioteca Civica “A.G. Barrili” al numero 019-518729 o alla mail biblioteca@comune.carcare.sv.it

Questi i corsi in programma:

- “ABC della meditazione” – coordinatore e docente Enzo Secco. Il lunedì dalle 16.00 alle 18.00 dal 2 maggio al 6 giugno;

- “1960-1970 Un decennio indimenticabile” – coordinatore e docente Fausto Conti. Il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 dal 3 maggio al 7 giugno;

- “Resistenza e costituzione antifascista” – coordinatore Alfio Minetti, docenti Anna Traverso, Gianni Ferrando, Irma Dematteis, Sergio Acquilino, Franco Delfino. Il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 dal 4 maggio al 8 giugno;

- “Il ritratto – dalla grafica all’acquerello” – coordinatrice e docente Ingrid Mijich. Il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 dal 6 maggio al 3 giugno.