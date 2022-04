"La chiesa scomparsa": si inaugura in settimana la mostra sul San Giacomo

Nella storia di Savona ci sono due immagini che un’iconografia medievale collocherebbe probabilmente su poli opposti: una è quella di Michelle Hunziker, la showgirl dal sorriso elettrico (come gli spazzolini che promuove in tv) e l’altra è quella del San Giacomo, un convento medievale, che, sopravvissuto ai saccheggi degli uomini e all’assedio dei secoli, offre ancora una vista spettacolare della città e del porto.

Il trait-d’union fra l’icona della bellezza laica e il fascino ventoso delle chiese liguri - “come navi pronte ad essere varate“ - è un genio savonese della comunicazione che si chiama Gianni Venturino.

Pubblicitario di successo (scrisse i soggetti di 400 Caroselli) fu lui a firmare una delle campagne più audaci della storia – “Roberta lo slip dei 20 anni” – che ebbe come testimonial anche il lato B della giovanissima Hunziker e rimase nella storia anche per gli incidenti automobilistici causati dai cartelloni stradali.

Se oggi Venturino facesse un spot del genere, difficilmente schiverebbe l’Inquisizione del Politically Correct, ma, reduce da una vita di successi, oggi può dedicarsi a passioni più pie altrettanto forti, come la riscoperta dei tesori della sua città, fra i quali il complesso monumentale del San Giacomo.

“Oggi il convento è ancora dov’era cinque secoli fa – scrive Venturino - e questa chiesa ancora esiste, ma è una chiesa fantasma, un rudere abbandonato di più di 500 anni, in parte crollato e invaso dalle erbacce.. Solo pochi hanno un’idea delle immense distruzioni e dei furti avvenuti in passato nella città per anni e anni; la dispersione dell’ archivio e la sparizione di opere, libri e documenti hanno reso difficile anche agli esperti narrarne la storia e documentarne quanto ancora si conosce dei tesori artistici che la chiesa conteneva”.

“La chiesa fantasma”, il libretto che Pastorino ha dedicato al complesso - precede una mostra che si inaugura il 23 aprile a Savona, in piazza del Vescovado e sembra la sceneggiatura di un film. Pochi edifici religiosi infatti hanno avuto una vita avventurosa come il San Giacomo.

“Nel 1470 – racconta Pastorino - avviene la donazione di quest’area ai Frati Minori Osservanti (mendicanti e zoccolanti) di S.Francesco, e Papa Paolo II° autorizza l’edificazione della chiesa e delle costruzioni annesse. I frati erano all’inizio predicatori itineranti, e svolgevano la loro attività nelle piazze, riservando alle loro sedi costruzioni piccole e fuori città. Ma ben presto la predicazione ebbe necessità di ampi spazi per contenere i fedeli, e nonostante le regole imponessero ambienti ridotti, poveri e spogli, le dimensioni previste della nuova chiesa sono tutt’altro che piccole ( 19 metri per 43 ). Un motivo c’era: nel 1250 Innocenzo IV° aveva riconosciuto ai frati la possibilità di seppellire nelle chiese chi lo avesse richiesto. Ben presto esse divengono il più ambito luogo dove porre i sepolcri dei facoltosi mercanti, nobili e possidenti locali. E i committenti non lesinano le spese per abbellire i settori di loro competenza”.

Dotato di una ricchissima biblioteca in cui studiarono sia Gabriello Chiabrera che il futuro papa Giulio II, nel 1563 il convento donò al re di Spagna Filippo II circa 60 costosissimi manoscritti in greco per la nascente biblioteca dell'Escorial, che sino ad oggi non sono ancora stati ritrovati. Se all’inizio del 1800, l’amministrazione napoleonica apportò a Savona una ventata di modernità e di funzionari illuminati - il prefetto Chabrol non avrebbe mai permesso che in Darsena imperversasse la cosidetta “Malamovida” – Bonaparte lasciò anche impronte di segno opposto.

“La soppressione e la spoliazione della chiesa, i saccheggi e le ruberie napoleoniche avvenute nel 1810, - scrive Pastorino - sono l’ inizio del totale degrado: per il bene del popolo tutti gli ordini religiosi furono depredati con l’arbitrio e la violenza da una masnada di saccheggiatori dei quali il piccolo corso si autoproclamerà imperatore. Nell’ agosto del 1809 Pio VII° arrivava a Savona prigioniero di Napoleone, dopo anni di soprusi e di violenze contro la Chiesa e le sue proprietà; ma non può far nulla. Gravissima la perdita della biblioteca e dell’archivio conventuale, un vero patrimonio di volumi e di codici. Si aggiungeranno poi le distruzioni e le nuove funzioni decise dalle autorità militari: quel che resta della chiesa diventa lazzaretto, ospedale, cimitero, reclusorio, caserma mentre i dipinti furono depredati ed in parte trasportati al Louvre”.

Per capire dove erano finite le opere trafugate dal Corsaro Corso, Pastorino ha fatto un vero proprio lavoro da investigatore e, frugando nei musei dei mezza Europa, ha ricostruito virtualmente il tesoro disperso del San Giacomo e le originarie collocazioni delle opere con una serie disegni , che conserva , scrive , “in un cassetto insieme ai ritratti fotografici di avvenenti top model con le quali lavoravo sui set pubblicitari milanesi“.

Dalla sua casa, affacciata sul porto e sulle città galleggianti della Costa, Pastorino guida da tempo un gruppo di volontari che da anni hanno “adottato” la chiesa del San Giacomo, facendo anche un sacco di lavoro manuale rimuovere montagne di rifiuti accumulati nel corso del tempo.

“E’ stata una passione nata per caso – dice Riccardo Dabinovic perito meccanico e appassionato di storia della città – ero all’archivio di stato per fare ricerche su casa mia e mi sono imbattutto in centinaia di disegni e di vecchie foto di Savona dagli inizi dell’800 sino agli anni ’30 e molti riguardavano il San Giacomo. Lì non c’è nulla di digitalizzato e così ho iniziato a far foto per comporre almeno un catalogo fotografico ragionato”.

“E’ da sei anni che mi occupo del San Giacomo – racconta Ezio Filippi ingegnere in pensione dopo una vita passata alla Piaggio – anche per me è stata una passione nata per caso. Sono capitato lì un volta e mi ha appassionato questo monumento lasciato in completa rovina. Cosi’ insieme ad altri – sono uno dei fondatori del gruppo ‘Amici del S.Giacomo’ - ho cominciato innanzitutto a far pulizia. Con Riccardo abbiamo rimosso una montagna di guano di piccione che copriva il pavimento della navata e poi abbiamo iniziato ad assediare il comune perché facesse qualcosa per evitare il crollo del tetto e della facciata. Dopo una sfuriata della sovrintendenza regionale, la vecchia giunta ha stanziato 350.000 euro per mettere in sicurezza la facciata della chiesa e ha avviato la pratica che consentirà alla nuova amministrazione di risanare il complesso con oltre 2 milioni di euro”.

La mostra esporrà foto di disegni e documenti ritrovati nell’archivio di stato , dettagli degli affreschi del ‘500 di Ottavio Semino sopravvissuti nell’abside del San Giacomo, e riproduzioni di tre opere sottratte da Napoleone e oggi esposte al Louvre, e nei musei di Aleincon e Wisbaden.

Qualche mese fa Cristina Bicceri e il sociologo Francesco Cirillo dedicarono un incontro ai fenomeni di cittadinanza attiva che stanno soppiantando i partiti nel tener vive le comunità locali. Quella che ruota attorno al San Giacomo oggi può ben vantarsi di aver salvato - scacciando i piccioni e rompendo i coglioni - uno dei posti più affascinanti di Savona , un luogo dove ascoltare musica, fare dibattiti, dichiararsi alla morosa guardando il porto, bere una birra se ci ha lasciato o scriverle una poesia sperando che torni. Un luogo che in un futuro non lontano offrirà anche ai giovani un’alternativa al degrado della Darsena.