Savona, alla Ubik incontro con lo scrittore Pino Petruzzelli e presentazione del libro "L''ultima notte di Dietrich Bonhoeffer"

Giovedì 21 aprile alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con lo scrittore, attore e regista Pino Petruzzelli e presentazione del libro "L''ultima notte di Dietrich Bonhoeffer" (Ares).

Il 9 aprile 1945 il giovane teologo protestante Dietrich Bonhoeffer veniva ucciso nel lager di Flossenbürg per ordine di Hitler: aveva partecipato all'operazione Walchiria contro il Führer. Andò al patibolo con grande serenità. A partire dai diari e dalle lettere scritti nei due anni di prigionia, l'autore immagina un monologo del condannato nelle sue ultime ore. I momenti principali della sua vita, le motivazioni della sua fede, l'amore per la fidanzata Maria sono ricordati con nostalgia, ma con la convinzione che agire secondo coscienza e con coraggio fosse il suo dovere di cristiano in circostanze storiche drammatiche. Anche a costo di perdere la vita.

L'evento introdotto da Renata Barberis, è promosso dalla Libreria Ubik e dell’Anpi di Savona per promuovere e sostenere la giornata del 25 aprile al Priamar. Alla sera alle ore 20 cena con l’autore presso la società di Cantagalletto (a 16 euro, per prenotazioni tel 349 3261169).