Albenga, comitato pro ospedale: "Grave che il presidente Toti ci definisca ignobili"

Le ultime esternazioni del Presidente della Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti non lasciano indifferenti i rappresentanti del comitato spontaneo pro ospedale, gli amministratori comunali di maggioranza e i cittadini.

Affermano gli amministratori di maggioranza del comune di Albenga: "Il presidente Toti non può permettersi di definire ignobili i cittadini, i rappresentanti delle associazioni e tutti gli amministratori che si sono battuti e si continuano a battere per la tutela della sanità pubblica. Sui palchi delle manifestazioni di Albenga e Cairo Montenotte sono saliti i sindaci di ogni posizione politica provenienti da tutto il comprensorio. Forse il presidente Toti, non avendo mai fatto l’amministratore locale, non sa che i sindaci non sono in cerca della medaglietta da mettersi sul petto, ma vogliono esclusivamente il bene della propria città, dei concittadini e del comprensorio".

Nella serata di ieri martedì 19 aprile si è inoltre riunito il comitato spontaneo pro ospedale che unanimemente fa sapere: "Troviamo veramente grave, offensivo e inaccettabile che il Presidente della Regione Liguria dopo aver definito “egoisti, irrazionali, strumentalizzati” il sindaco di Albenga, Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, i rappresentanti locali delle istituzioni, le Associazioni culturali, sportive e di volontariato e migliaia di cittadini abbia ultimamente rincarato la dose aggiungendo ultimamente l'aggettivo “ignobili”. E questo semplicemente perchè cercano di difendere con decisione la salute e la vita dei loro concittadini. Non lo fanno certo per “appiccicarsi una medaglietta al petto” come sostiene Giovanni Toti. I volontari non ne hanno bisogno: conoscono la gratuità del donare. Non hanno interessi oscuri da portare avanti. E trovo ancora più grave la sudditanza di coloro che, in Regione, anziché difendere le loro comunità approvano la scellerata politica sanitaria del presidente, che ufficialmente sostengono e magari in forma privata criticano".

Quanto è emerso nella serata di ieri, inoltre, è il pieno appoggio al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis che ha portato in consiglio le istanze condivise con tutto il territorio e l’intento unanime di continuare a battersi in favore dell’ospedale di Albenga attraverso iniziative, iniziative istituzionali e incontri. Il sindaco Riccardo Tomatis a tal proposito ha inoltrato al presidente Toti la richiesta ufficiale di ottenere un incontro personale volto a riaprire una finestra di dialogo che possa portare a ulteriori chiarimenti e a possibili soluzioni condivise.

Il Comitato pro ospedale, infine, lancia per i prossimi 23 e 24 aprile un’altra iniziativa: una lenzuolata. Si invitano cioè tutti i cittadini ad esporre un lenzuolo bianco o un cartello o uno striscione a favore dell’Ospedale e per la tutela della sanità pubblica alla finestra o al proprio balcone per richiamare l’attenzione sulla necessità di far riaprire il Pronto Soccorso ingauno.