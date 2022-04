Neurologia, l'Asl2 pubblica il concorso per il nuovo primario del reparto

È vacante da quasi da un anno, dal primo di giugno del 2021 quando il dottor Fabio Bandini ha rassegnato le dimissioni per andare a dirigere l'omonimo reparto all'ospedale Villa Scassi di Genova, ma la settimana scorsa l'Asl2 ha deciso di pubblicare un bando per il nuovo direttore.

L'azienda sanitaria locale savonese è quindi alla ricerca del nuovo primario del reparto di Neurologia e del centro ictus dell'ospedale San Paolo di Savona che sarà in carica per i prossimi 5 anni.

L'Asl2 inoltre sta procedendo all'assunzione di tre nuovi neurologi così da arrivare ad un organico composto da 10 medici e un nuovo direttore (al momento il medico facente funzioni è Emanuele Arena).

"Il centro ictus è già presente e già funzionante, verrà trasferito dal primo piano al settimo nella nuova sede con i lavori che saranno conclusi il 30 giugno 2022 con un investimento di circa 1 milione e mezzo di euro - aveva spiegato il direttore generale Marco Damonte Prioli - nella terza commissione consiliare che si è svolta in comune a Savona con al centro l'ospedale San Paolo lo scorso 24 marzo - Se si riuscirà a completare l'assunzione del personale prima dello spostamento del centro ictus verrà attivato anche prima".

"Dopo mesi di lavoro ecco il primo successo tangibile del Sindaco di Savona Marco Russo, della terza commissione sanità e del Consigliere regionale Roberto Arboscello. Il bando che poteva arrivare prima di quello del Galliera, avendo chiara la situazione generale, è arrivato un mese dopo, ma è pur sempre arrivato. Sarà colpa della burocrazia sempre usata per prendersi le colpe - ha detto il presidente degli Amici del San Paolo Giampiero Storti - Adesso pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, costituzione della commissione, lavori della commissione, deliberazione della graduatoria, delibera dell’assegnazione del vincitore, insediamento. C’è tutto il tempo per procrastinare, dando colpa alla burocrazia".

"Il centro ictus a giugno è un grande bluff: nessuno dei neurologi che hanno partecipato al concorso verrà assunto a breve, in quanto ancora al terzo anno di specialità. Ammesso che vogliano venire a Savona, se ne parlerà il prossimo anno - prosegue Storti - In queste condizioni l'attrattività del San Paolo è veramente debole potendo scegliere i diversi attori sedi più comode (viabilità) e organizzazione. Saremo felici di essere smentiti vedendo il 30 giugno l’apertura reale del centro ictus. Un ringraziamento da parte del Comitato a tutti coloro che si stanno impegnando per vedere realizzata per la popolazione di Savona-Val Bormida (160.000 abitanti) un servizio atteso da trent’anni, unico ospedale provinciale ligure ad esserne sprovvisto".