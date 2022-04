Santa Corona, intervento d'avanguardia sulla valvola tricuspide: dimessa la paziente operata dall'équipe di cardiologia

Sorridente, nel pieno delle sue forze e con tanto di valigia portata da lei senza alcun aiuto dei familiari che sono giunti a prenderla dopo le dimissioni dall'ospedale. Così la paziente 78enne operata al Santa Corona, in quello che è stato definito un vero e proprio intervento d'avanguardia, ha lasciato il nosocomio pietrese dopo cinque giorni di ricovero post operazione.

A darne notizia è il dottor Shahram Moshiri, colui che ha guidato in sala operatoria l'équipe di cardiologia: un dream team diretto dalla responsabile Annamaria Nicolino. "La conclusione migliore possibile - ha spiegato il dottor Moshiri - la paziente ha lasciato l'ospedale in buonissime condizioni, accompagnata dai propri familiari".

L'intervento effettuato nei giorni scorsi ha riguardato la valvola tricuspide, una delle quattro valvole del cuore: posizionata sul lato destro, ha il compito di evitare che il sangue possa tornare indietro dopo il passaggio nei polmoni per essere ossigenato. Quando non riesce a svolgere il proprio ruolo, il reflusso di sangue in atrio destro e nelle vene cave provoca la congestione dei visceri unita a scompenso cardiaco.

Una plastica tricuspidalica è l'operazione a cuore aperto con cui normalmente il funzionamento della valvola viene ripristinato, ma tale intervento risulta molto impattante per il paziente e per la qualità della sua vita. Per questo è stata dunque elaborata una procedura innovativa, che solo pochi ospedali al mondo effettuano, attraverso l'impianto di valvole bovine: è così possibile intervenire impiantando le valvole accedendo dalla vena femorale e senza aprire il torace.

Una procedura che contiene i rischi, l'ideale per pazienti che non possono essere sottoposti ad un tradizionale intervento chirurgico.

"Si tratta di un intervento eccezionale, uno dei primi al mondo nel suo genere: un orgoglio per tutta la Asl2 - aveva sottolineato il dottor Moshiri subito dopo l'operazione - questa procedura ha permesso di evitare un intervento a cuore aperto che, nel caso specifico, sarebbe stato ad altissimo rischio".

"Un ringraziamento va alla direzione generale dell'Asl 2 che ci ha supportato fornendoci il dispositivo impiantato nell'intervento - ha inoltre aggiunto Moshiri - una valvola artificiale il cui costo è sicuramente importante che abbiamo avuto a disposizione in breve tempo".

Soddisfazione per l'impresa è stata espressa anche dal sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e dal consigliere delegato Giovanni Liscio: "Desideriamo esprimere i complimenti personali e di tutta l'Amministrazione comunale all'equipe della S.C. Cardiologia dell'Ospedale Santa Corona, diretta dal dottor Shahram Moshiri e della S.S Cardiologia interventistica, guidata dalla dottoressa Annamaria Nicolino, che lunedì scorso ha operato un raro e innovativo intervento sulla valvola cardiaca tricuspide, senza ricorrere alla tradizionale metodica a cuore aperto, molto invasiva e rischiosa. Un intervento all'avanguardia e anche avveniristico, praticato solo in pochissimi centri al mondo".

"Per noi, che ben conosciamo le eccellenze che sa esprimere il Santa Corona e le capacità del gruppo della cardiologia, questa notizia è certamente motivo di soddisfazione ma non una sorpresa, considerata l'altissima professionalità dei medici e di tutto il personale sanitario e non che vi opera - avevano ulteriormente sottolineato De Vincenzi e Liscio - Un risultato davvero importante di cui essere contenti e orgogliosi, frutto del lavoro quotidiano di una grande squadra e di una struttura allenata a rispondere sempre al meglio, nelle quali si riconosce, una volta di più, l'eccellenza del Santa Corona che va non solo difesa ma certamente potenziata".