Pietra, dai "Matetti da Pria" e "Pulp in Valmaremola" due nuovi televisori per la Rp "Santo Spirito" (FOTO)

Nella giornata di ieri il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, assieme all'assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino, a Gianni Cenere, Marco Roba, Alessandro Marinelli e al dottor Paolo Foscolo, ha preso parte all'inaugurazione dei due televisori donati dai "Matetti da Pria", con la collaborazione di "Pulp in Valmaremola", alla Residenza Protetta "Santo Spirito".

"Installati uno nel salone e l'altro nella sala di lettura, sono frutto dei fondi raccolti grazie alla vendita del bel libro in dialetto pietrese di Gianbattista Casarino 'Quelli du Levante', 'tradotto' da Gianni Cenere - ha spiegato il sindaco pietrese - Una splendida iniziativa che ha coniugato la valorizzazione delle nostre tradizioni, dei nostri luoghi, della nostra 'lingua', della nostra storia con la solidarietà e la vicinanza ai nostri anziani".

"I ringraziamenti miei personali, dell'assessore Marisa Pastorino e di tutta l'amministrazione, nonché del nostro Segretario Comunale dottor Trevisano e della Dirigente che ha in carico la struttura, la dottoressa Perego, ai 'Matetti da Pria' e a 'Pulp in Valmaremola' che sempre si adoperano con generosità in importanti e meritevoli iniziative di solidarietà a favore della nostra comunità e, soprattutto, delle persone più fragili" ha infine concluso De Vincenzi.