I giovani di Coldiretti protagonisti del Neet Working Tour promosso dal Ministro per le Politiche giovanili

Il 20 e 21 aprile è arrivato in Piazza De Ferrari il Neet Working Tour promosso dal Ministro per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, in collaborazione con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, l’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro e Carta Giovani Nazionale; un evento che ha visto protagonisti i giovani imprenditori liguri di Coldiretti Giovani Impresa, per parlare delle opportunità dell’agricoltura e della pesca, con oltre 55mila under 35 alla guida di imprese agricole e allevamenti in Italia. L’evento aveva lo scopo di incontrare i cosiddetti Neet (ovvero quei giovani che non studiano, non cercano lavoro e non proseguono con la formazione) che, secondo il dato nazionale, nel nostro paese sono 3 milioni, numero che colloca l’Italia in uno dei peggiori posti in Europa. I giovani Coldiretti hanno raccontato loro le idee con cui si stanno impegnando per dare risposte concrete e innovative alle difficoltà che stanno compromettendo il loro futuro.

“Il Neet Working Tour di cui abbiamo avuto modo di essere protagonisti con Giovani Impresa è per noi motivo di orgoglio perché ci ha permesso di raccontare le nostre esperienze e le realtà territoriali della Liguria a quei giovani che stanno ancora cercando una traiettoria per il loro futuro - spiega Davide Busca Delegato regionale Giovani Impresa - Incontri come questi sono importanti non solo per i giovani che abbiamo accolto nel nostro stand, ma anche per noi imprenditori, perché costituiscono un momento di scambio reciproco da cui portiamo a casa preziosi insegnamenti; sono momenti di condivisione in cui si può davvero dimostrare come i giovani siano il motore del futuro e siano un’importante fonte di idee e innovazione di cui, soprattutto nel settore agricolo e della pesca liguri, c’è sempre bisogno”.

Presenti insieme ai giovani anche il Presidente di Coldiretti Genova Luca Dalpian e Paolo Campocci Direttore Provinciale: “Per noi è stato un piacere affiancare i giovani in un evento così importante che ci ha permesso di trasmettere un messaggio positivo a ragazzi che magari hanno difficoltà a trovare la loro strada o che si stanno affacciando per la prima volta al mondo del lavoro. L’interesse mostrato in queste giornate verso le realtà imprenditoriali della nostra regione dimostra come il settore agricolo e quello della pesca offrano ancora reali prospettive per il futuro. I Giovani sono la parte viva e il motore di queste realtà, per questo siamo orgogliosi della loro partecipazione in piazza in quanto nessuno meglio di loro può raccontare le infinite opportunità occupazionali e di crescita che il settore offre”.

“Questi giovani continuano a portare avanti le imprese agricole e di pesca valorizzando e riqualificando il territorio ligure - affermano Gianluca Boeri Presidente di Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa Delegato Confederale - hanno saputo trovare soluzioni alle difficoltà dovute alla pandemia e adesso stanno affrontando quelle causate dagli sconvolgimenti del mercato prodotti dal conflitto russo-ucraino; non si fermano davanti a nulla e continuano a rinnovarsi con idee e sperimentazioni essenziali per la Liguria e per l’Italia”.