Irrigazione del giardino: tipologie di irrigatori e consigli utili

Per mantenere sempre bello e rigoglioso il proprio giardino una buona irrigazione, effettuata nei modi e nei tempi corretti, è fondamentale. Per fortuna oggi l’irrigazione è molto più semplice grazie ai numerosi prodotti giardino disponibili, che possono appunto aiutare molto nel portare avanti un’irrigazione periodica corretta, facile e senza troppo impegno.

Come e quando irrigare correttamente il giardino

La prima cosa da sapere in merito all’irrigazione del proprio giardino è che l’elemento essenziale rimane sempre e comunque l’equilibrio. Se infatti poca acqua o con frequenza molto ridotta può causare secchezza del giardino, anche troppa acqua o una frequenza troppo alta possono causare problemi. Ovviamente la quantità e la frequenza cambiano a seconda del clima esterno, poiché sappiamo che i mesi più caldi così come quelli meno piovosi richiedono un’irrigazione del giardino maggiore.

Frequenza

In linea generale, vi sono alcuni consigli che è possibile seguire per portare avanti una buona irrigazione: prima di tutto è consigliata la costanza, ovvero irrigare il giardino non solo in estate ma anche nei mei primaverili e autunnali; possibilmente al mattino presto poiché dilavando la rugiada notturna, l’acqua pulisce l’erba da potenziali malattie fungine che risiedono nella condensa che si è creata durante la notte. Inoltre, irrigare il giardino molto spesso, per quanto possa sembrare utile, in realtà è un errore. È importante, infatti, lasciare asciugare molto bene il tappeto erboso tra le diverse irrigazioni, facendo pause da 2 fino ai 5 giorni.

Quantità

Per ciò che invece riguarda la quantità di acqua da utilizzare, questo dipende dal tipo di terreno e dal periodo stagionale. Durante la stagione estiva, ad esempio, un terreno comune composto da sabbia e argilla prevalentemente al sole, ha bisogno di circa 5 litri al mq al giorno, o comunque per ogni irrigazione. Questo equivale a circa 35 litri al mq di acqua a settimana. Una quantità, come accennato, variabile in base soprattutto al caldo atmosferico e al bisogno di acqua di ogni singolo terreno. Un terreno argilloso, infatti, tende ad esempio a trattenere molta più acqua di un terreno sabbioso che tende invece ad asciugarsi molto in fretta.

Tipologie di irrigatori

I modi per irrigare il proprio giardino sono molteplici, e ovviamente dipendono da svariati fattori come l’estensione della superficie del giardino da irrigare, gli strumenti e il tempo a disposizione da dedicare a questo. Tra i principali modelli di irrigatori in commercio, manuali o automatici, troviamo i più classici come le pistole d’irrigazione, le prese a rubinetto e gli irrigatori a intermittenza utili nell’irrigazione di zone lontane e coprire quindi lunghe distanze.

E’ possibile scegliere anche tra irrigatori rotanti, oppure a scomparsa dinamici o a scomparsa statici, che sono collocati sotto il terreno stesso e si azionano quando si accende l’impianto d’irrigazione per poi ritornare nella ritornano nella loro sede quando si disattiva. Ma ancora, vi sono gli irrigatori oscillanti tra i più usati per i giardini; i micro-irrigatori e le lance d’irrigazione, utilizzati soprattutto in agricoltura per un’irrigazione abbondante e uniforme; e i gocciolatoi per un’irrigazione costante e lenta.