Visura catastale quali informazioni contiene?

La visura catastale è un documento che contiene tutte le informazioni relative ad un immobile oppure ad un terreno. Le informazioni sono: foglio, particella, subalterno, metri quadri e indirizzo, per quanto riguarda l'edificio oppure il terreno. Contiene poi le informazioni dell'intestatario o degli intestatari, perciò nome, cognome e codice fiscale. La visura catastale online può essere richiesta per la persona, per l'immobile, per l'azienda o per l'indirizzo.

Le informazioni della visura catastale

Le informazioni della visura catastale contengono perciò dati importanti, ovvero i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati), i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili, i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie) e gli atti di aggiornamento catastale.

Per richiedere la visura catastale occorre recarsi all'Agenzia delle Entrate, oppure registrarsi sul portale dedicato. C'è anche una piattaforma convenzionata che prevede il pagamento di un canone.

La ricerca dei dati catastali, essendo complessa per i non addetti ai lavori può essere richiesta attraverso il Geometra Antonio Massari, professionista iscritto al Collegio Provinciale che ha un portale con una sezione dedicata ai servizi online.

Oltre alle visure catastali il portale permette di ricevere comodamente a casa propria planimetrie catastali rasterizzate, mappe catastali dei terreni, planimetrie d'impianto e molti altri servizi che riguardano la conservatoria online e servizi casa online.

Come si legge la visura catastale e come avviene la ricerca

Nel foglio viene indicata la porzione di territorio comunale della mappa cartografica del catasto. La particella invece rappresenta, all'interno del foglio, l'area di pertinenza, del terreno o dell'edificio, la particella contiene il numero di mappa che è sempre obbligatorio. Il subalterno, che è indicato nella visura di un fabbricato, identifica la singola unità immobiliare della particella. Quando il fabbricato è costituito da un'unica unità immobiliare potrebbe non essere indicato, in tutti gli altri casi, quando il fabbricato è un condominio, ogni appartamento è identificato da un subalterno.

Nella visura catastale è indicata anche la consistenza, ovvero i metri quadri dell'unità immobiliare. Un dato importante è la rendita , che è determinata moltiplicando i metri quadri per la tariffa unitaria del comune nel quale si trova il fabbricato.

La ricerca della visura catastale si effettua identificando la particella catastale se si tratta di un terreno oppure l'unità immobiliare se si tratta di un fabbricato.

La visura catastale è utile in molti casi. Talvolta è necessaria per allacciare le utenze domestiche ed è sempre indispensabile nelle compravendite immobiliari o in caso di locazioni. Serve inoltre a calcolare alcune imposte, come ad esempio l'Imu e la Tari e serve nei casi di successione ereditaria.

Il catasto

Il catasto, gestito oggi dall'Agenzia delle Entrate, nasce nel 1901, col nome di Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici.

Al frazionamento introdotto nel 1901, nel 1938 furono introdotte modifiche con l'obiettivo di separare il catasto terreni dal nuovo catasto edilizio urbano.

Il termine catasto è antichissimo, deriva dal greco e significa registro. E' una sorta di inventario che elenca i beni e i relativi proprietari ai fini di applicare le imposte fiscali. Il catasto geometrico particellare viene introdotto all'inizio del XVIII secolo per valutare il reddito dei terreni.

Lo Stato Unitario italiano si pose l'obiettivo di accatastare tutto il Paese, e il primo accatastamento viene realizzato il 1 marzo 1886 con la legge Messedaglia che ordina l'istituzione di un catasto. La legge varò il catasto terreni e il catasto edilizio urbano con i sistemi di rappresentazione cartografica di Cassini e Solder.

Differenze tra visura catastale e planimetria

La differenza tra visura catastale e planimetria si evince dai diversi obiettivi per i quali è prodotta. Dalla planimetria si hanno informazioni prevalentemente di natura tecnica, la visura contiene dati molto più precisi, dalle quali si evincono anche informazioni di natura fiscale.

La visura catastale storica differisce dalla visura completa perché le informazioni indicate sono differenti. Nella visura catastale storica è indicata anche la cronologia dei vari passaggi di proprietà dell'immobile o del terreno mentre la visura completa indica solo il proprietario al momento della visura.

Le pratiche catastali sono di competenza del Geometra, il professionista specializzato per tutte le pratiche tecniche relative a fabbricati e terreni.

Il Geometra Antonio Massari svolge attività professionale dal 2009. Ha una pluriennale esperienza nel settore che gli permette di risolvere tutti le difficoltà legate ad eventuali problemi relativi a questioni burocratiche ed è un importante punto di riferimento per i clienti che scelgono i suoi servizi online.