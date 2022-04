Finale, secondo incontro con @Donna: si parlerà di social e promozione del lavoro

Appuntamento questa sera, giovedì 21 aprile, con il secondo incontro del corso @Donna, organizzato da Save The Woman e dalla sezione di Finale Ligure di Fidapa col patrocinio del Comune finalese.

Questa sera (sia in presenza che online sulle pagine social di Fidapa) dalle 19 alle 21.30 al Centro Civico Fontana di Varigotti, si parlerà della comunicazione sui social e di come utilizzarli e sceglierli per mantenere i rapporti con i propri contatti e per promuovere la propria attività lavorativa. Da Facebook a Instagram a LinkedIn.