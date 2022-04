Il professor Fabio Bonsignorio: "L’entroterra può rinascere grazie alla ricerca della qualità della vita e dei prodotti, ma occorre essere connessi" (VIDEO)

Ospite del ‘Caffè Forte’ di stamattina il professor Fabio Bonsignorio, esperto e docente di robotica, estensore, insieme ad altri studiosi come il professor Andreta e l’imprenditrice olearia oggi in pensione Laura Marvaldi, del progetto ‘Rinascimento dall’Entroterra’ di cui è il coordinatore.

“Negli anni Sessanta - spiega - le nostre vallate dell'entroterra si sono sostanzialmente spopolate e se uno voleva comprare dell'olio comprava lo comprava in bottiglie tutte uguali che costavano poco. C'era anche un’estetica del prodotto industriale considerato migliore di quello prodotto artigianale e, di fatto non si considerava conveniente coltivare gli uliveti”.

“Oggi, invece, sono diventate realtà la digitalizzazione, e, sostanzialmente, la banda larga, cioè la possibilità di lavorare n un qualunque punto del nostro territorio fanno intravedere nuove opportunità. Intanto, con la ricerca della qualità dei prodotti che le persone consumano e della qualità del vivere è venuta meno la necessità di concentrare fisicamente i lavoratori nello stesso posto. L'economia all’80 per cento è fatta di servizi, se uno fa il pubblicitario usa certi software e si collega a internet lo può fare da Segrate, da Seregno, ma forse lo può fare anche nel nostro entroterra. È peraltro è in via di definizione la banda larga che deve diventare una priorità”.

Il professo Fabio Bonsignorio è Fondatore e CEO di Heron Robots (soluzioni robotiche avanzate). Da fine Aprile Chair for AI and Robotics alla Università di Zagabria in Croazia. E’ stato visiting professor all’Istituto di Biorobotica della Scuola Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa dal 2014 al 2019. E’ stato professore nel Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi della Università Carlos III di Madrid fino al 2014. Nel 2009 ha ottenuto la Santander Chair of Excellence (Cattedra di Eccellenza) in Robotica alla stessa università.

Ha lavorato per alcune importanti aziende (SEIAF, Joint Venture IBM-Elsag oggi in Leonardo, Orsi Automazione oggi in Siemens, Imation, spin off di 3M, Ferrania Imaging Technologies, in parte passata a Kodak Medical Imaging e poi smembrata) nei settori Ricerca e Sviluppo.

Ha tenuto seminari e conferenze invitate in molti luoghi: MIT Media Lab, Max Planck Institute, Imperial College, Politecnico di Milano, a Shenzhen, Londra, Madrid, Varsavia, San Pietroburgo, Seul.