25 aprile a Ceriale: il programma delle celebrazioni

Nella ricorrenza del 77° anniversario della vittoria dei combattenti della Resistenza, sostenuti dal popolo e dalle forze armate alleate, sulla violenza e l’orrore dell’occupazione militare nazifascista, si celebra il ritorno alla libertà e alla democrazia.

Questi ideali, sanciti dalla Costituzione Italiana, nata dal sacrificio e dal sangue dei suoi figli migliori, devono essere difesi per assicurare l’unità nazionale, le garanzie democratiche, con la pluralità e la libertà dell’informazione, la centralità del Parlamento, l’indipendenza della Corte Costituzionale e dell’Ordine Giudiziario, le funzioni di garanzia del Presidente della Repubblica, la solidarietà sociale fra i singoli e le nazioni, la tutela dei diritti umani, in Patria e nel mondo.

Soprattutto deve essere riaffermato il ripudio della guerra e la volontà di pace nella giustizia anche come mezzo per vincere il terrorismo e garantire la difesa intransigente dei diritti umani in Patria e nel mondo.

Tutti siamo chiamati a riflettere sui valori essenziali della democrazia, per rispettare la memoria di coloro che li hanno difesi con il sacrificio della propria vita.

A Ceriale, dopo i due anni di emergenza Covid, si torna alla tradizionale celebrazione pubblica, alla presenza del sindaco Luigi Romano e del presidente della sezione cerialese dell’Anpi “Felice Cascione” Dino Morando. Durante la cerimonia il trombettiere Salvatore Sferrino suonerà alcuni brani: Inno nazionale, Silenzio, Fischia il vento…

Programma della cerimonia

- Ore 10,15 Raduno autorità, rappresentanze, organizzazioni, associazioni e cittadini in piazza Nuova Italia, davanti al palazzo comunale

- Ore 10,30 Corteo da piazza Nuova Italia a piazza XXV Aprile

- Ore 10,45 Deposizione corona al Monumento al Partigiano, saluto del sindaco Luigi Romano, orazione ufficiale tenuta da Daniele La Corte (giornalista-scrittore-direttore scientifico del Museo della Resistenza di Imperia).

Con la partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi.

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo nella sala del Consiglio comunale