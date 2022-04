Albenga, consegnati alla Protezione civile due defibrillatori acquistati dal comune

Nella serata di ieri, giovedì 21 Aprile, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e il consigliere comunale Raiko Radiuk hanno partecipato alla breve cerimonia di consegna di due apparecchi salvavita acquistati dal comune per la Protezione civile: un defibrillatore fisso che sarà posizionato presso la sede di Campochiesa e un defibrillatore portatile da utilizzare durante gli interventi dei volontari che seguiranno gli appositi corsi formativi.

Afferma Gianni Naso della Protezione civile di Albenga: “Ringraziamo l’amministrazione per averci dotato di questi importantissimi strumenti. Si tratta di un defibrillatore mobile che potrà essere utilizzato sui luoghi in intervento durante le operazioni della Protezione vivile e di un defibrillatore fisso che sarà posizionato presso la sede di Campochiesa, centro operativo comunale durante le situazioni di emergenza”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Siamo noi amministratori che dobbiamo ringraziare tutti i volontari della Protezione civile e lo dobbiamo fare a nome di tutta la città. Questi defibrillatori, che ovviamente speriamo non servano mai, ma che in caso di emergenza possono fare la differenza, attraverso la Protezione civile sono di utilità e al servizio di tutti i cittadini. Una squadra organizzata e composta da persone volenterose e serie come quella della Protezione civile di Albenga non poteva non essere dotata di questi strumenti salvavita".