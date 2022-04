Cairo, una residente: "Le auto corrono troppo in località Braia"; il sindaco: "Faremo il possibile per risolvere tale criticità"

"Abito nel comune di Cairo Montenotte, a 4 chilometri dal centro, e da mesi sta succedendo un fatto increscioso. Siamo una borgata di case con bambini e animali. Le auto sfrecciano davanti alle abitazioni e al ristorante qui del borgo a velocità assurde". La denuncia arriva da una cittadina residente in località Braia.

"Hanno già ucciso una moltitudine di animali, in 4 mesi due delle mie gattine davanti alla mia abitazione, l'ultima il giorno di Pasquetta. Avendo un bambino di 3 anni autistico invalido al 100%, ho paura di uscire da casa".

"Ho segnalato i fatti in comune, ma il sindaco mi ha risposto che non può fare molto se non mandare qualche volta i vigili urbani a fare un sopralluogo - conclude - Io abito nella borgata e in questi mesi non ho visto nessuno. Non chiediamo velox o altro, ma solo che le automobili vadano piano".

Sulla vicenda abbiamo contattato il primo cittadino Paolo Lambertini: "Non è possibile posizionare i dossi anti-velocità. Qualche sopralluogo è stato eseguito e continueranno prossimamente. Essendo una strada poco trafficata, non è cosi semplice individuare i responsabili. Come amministrazione, oltre a rivolgere un appello alla cittadinanza per il rispetto del codice della strada, faremo il possibile per risolvere tale criticità".