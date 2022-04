Disabili senza posto sul treno, Orsa Ferrovie Liguria: "Necessaria una miglior organizzazione del trasporto"

La convocazione di un tavolo che coinvolga Regione Liguria e Trenitalia "per definire tutti gli interventi necessari a migliorare e incrementare i mezzi, la qualità dell’assistenza e la quantità del personale, anche in considerazione di una stagione estiva ormai alle porte che si preannuncia problematica".

E' la richiesta che giunge da Orsa Ferrovie Liguria dopo gli spiacevoli fatti di Pasquetta che ha visto coinvolto un gruppo di ragazzi disabili rimasti senza il posto prenotato su un convoglio.

Segnalando innanzitutto "la correttezza e la professionalità del comportamento degli addetti all’assistenza intervenuti in tale circostanza, anche a scapito della loro incolumità fisica", nonostante una situazione "di evidente difficoltà determinata da una non ottimale organizzazione da parte dell’Azienda nonché da fattori esterni", ed esprimendo "piena solidarietà ai cittadini coinvolti nell’episodio", il sindacato evidenzia le carenze dell'infrastruttura.

Lo fa sottolineando "l’inadeguatezza del servizio ferroviario nella nostra Regione, soprattutto in un periodo post emergenziale e di grande ripresa del flusso turistico" e "la necessità impellente di un aumento dei livelli di trasporto ferroviario in Liguria per soddisfare la richiesta di mobilità delle persone, anche in considerazione dello stato di degrado in cui versano le autostrade della nostra Regione, alle prese con continui e interminabili cantieri di lavoro".