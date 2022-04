Emissioni dal forno di polimerizzazione della verniciatura, la provincia diffida la ditta Geal S.p.A. di Cairo

La provincia di Savona diffida la ditta Geal S.p.A. di Cairo Montenotte dalla "prosecuzione delle emissioni convogliate provenienti dall'aspirazione dal forno di polimerizzazione della verniciatura orizzontale-verticale". L'atto è stato pubblicato nei giorni scorsi sull'albo di Palazzo Nervi.

Il provvedimento è scattato dopo un sopralluogo effettuato da Arpal lo scorso 17 febbraio. A seguito di tale inosservanza - si legge sull'atto - è stato notificato all'azienda, dalla stessa agenzia, un verbale di sanzione amministrativa. Non sono state riferite situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente rilevate nel corso del controllo, che costituiscono presupposto per l’adozione della contestuale sospensione dell’autorizzazione.